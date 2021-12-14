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Spor Karagümrük'te Farioli takıma veda etti
Spor

Karagümrük'te Farioli takıma veda etti

Konyaspor ile oynanan lig maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Francesco Farioli, bugün yapılan antrenmanda takımla vedalaştı. Karagümrük'ten, İtalyan hocanın ayrılığına dair henüz resmi açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:38:00 -
Karagümrük'te Farioli takıma veda etti

Konyaspor ile oynanan lig maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Francesco Farioli, bugün yapılan antrenmanda takımla vedalaştı. Karagümrük'ten, İtalyan hocanın ayrılığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. 

Süper Lig'de üst üste alınan Trabzonspor, Giresunspor ve Konyaspor mağlubiyetleri sonrasında Karagümrük, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yolları ayırmıştı. Bugün yapılan antrenmana gelen İtalyan çalıştırıcı, futbolcularla vedalaştı. Yapılan antrenmana gelen ve oyuncularla burada bir süre konuşarak vedalaşan Francesco Farioli hakkında Karagümrük'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kırmızı-siyahlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada ise Volkan Demirel yer alıyor. Bu isimle yapılacak olan görüşmenin ardından bu hafta içinde yeni hoca belirlenecek.

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