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Spor Karagümrük'te Farioli dönemi bitti
Spor

Karagümrük'te Farioli dönemi bitti

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 15:12:00 - 2021-12-12 15:13:00
Karagümrük'te Farioli dönemi bitti

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Bu farklı yenilginin ardından Fatih Karagümrük yönetiminin böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Francesco Farioli'nin adı yakın zamanda Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük başında çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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