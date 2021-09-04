Karagümrük derken... İşte Ribery'nin yeni takımı
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yakından ilgilendiği tecrübeli yıldız Frank Ribery'nin yeni takımı belli oldu.
Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcuya VavaCars Fatih Karagümrük dışında Serie A ekibi Verona'nın talip olduğu ancak transferi gerçekleştiremediği belirtilmişti.
SportItalia'nın haberine göre Fransız yıldız, Serie A'nın yeni ekibi Salernitana ile anlaşma noktasına geldi. Ribery ile Salernitana arasında son görüşmelerin yapıldığı ve kısa sürede imzaların atılacağı kaydedildi.
Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.