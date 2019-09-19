Karadut pekmezi nasıl yapılır? Karadut pekmezi tarifi

Pekmez kışlık hazırlıklar içerisinde belki de en faydalısı ve lezzetli olanlarındandır. Mevsimine göre toplanan, alınan meyvelerden pekmez yapmak ne kadar meşakkatli olsa da aynı zamanda hem sağlıklı hem lezzetli olur. Karadut sağlığa birçok yönden faydası bulunan meyve. Özellik le karadut pekmezinin de sağlığa önemli faydaları bulunuyor. Peki, karadut pekmezi nasıl yapılır? İşte nefis karadut pekmezi tarifi...

Karadut çok iyi bir antioksidandır. Antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmesini sağlarlar. A vitamini, K vitamini, B grubu vitaminleri, demir, potasyum ve fosfordan zengindir. Dut aynı zamanda antosiyanin, lutein, ksantin ve beta-karoten gibi önemli antioksidanların kaynağıdır.

Karadut pekmezi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 kg karadut

Su

Limon suyu

Yapılışı

Karadutlar yıkanır. Büyük bir tencerede üzerini biraz geçecek kadar su eklenip yaklaşık 40 dk kaynatılır. Büyük bir tencerenin üzerine süzgeç, onun üzerine de tülbent yerleştirilir. Dutlar tülbentle iyice süzülür ve sıkılır. Daha sonra koyu bir kıvam alana kadar kaynatılır. Ocaktan alınmadan önce yarım limon suyu sıkılıp 10 dk daha kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Karadutun faydaları neler?

Hem karadutun hem de karadut yaprakları; ağız ve diş sağlığı bakımından değerli maddeler içeriyor. Şöyle ki; karadutu ya da yapraklarını bir miktar sıcak su ile demleyip elde edilen çay ile gargara yapmak ya da ağzı çalkalayarak bu çayı içmek iltihap ve dişeti kanamalarını önlemektedir.

Karadut suyu ciltte oluşum gösteren kanser hücrelerinin daha oluşum sürecinde öldürerek bu gibi durumların insanlarda görülmesini engellemektedir. Bu faydası ile birçok tıbbi ilacın yapamadığı etkiyi karadut suyu yapabilmektedir. Fakat bunun için elbettte ki süreklilik şarttır.

Potasyum, bakır, demir, manganez bakımından zengin olan karadut, yeni kan hücrelerinin üretimi ve hasarlı kan hücrelerinin yenilenmesi konusunda bünyeye yardımcıdır.

Karadut suyu sürekli olarak cilt üzerinde kullanıldığında insanlarda uzun süreler boyunca yavaş yavaş meydana gelen yaşlanma sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar. Bu durumun olabilmesi için cildi besler ve kırışıklıkları önler. Böylece kişilerde meydana gelen yaşlanma belirtileri çok uzun yıllar ertelenir. Karadutun bu faydasını yapmaya çalışan birçok kozmetik ürün bulunmaktadır. fakat bu ürünler içerikleri nedeni ile faydadan çok zarar verir.

Kalsiyum bakımından zengin olan karadut, kas ve kemiklerin güçlenmesi, gelişimi için çok faydalıdır. Bu bakımdan özellikle gelişme çağındaki çocukların ve ileri yaşlardaki yetişkinlerin karadut tüketmesi önerilir.

Karadutun içeriğinde "ellagiç" diye adlandırılan bir madde vardır. Bu maddenin kanserle savaşmak konusunda en güçlü doğal maddelerden birisi olduğu düşünülüyor. Bir tür antioksidan olan bu madde pek çok kanser türünün de vücutta oluşmasına engel olabiliyor.

Diyabetin düşmanı doğal potasyumdur. Bu bakımdan potasyum açısından zengin olan karadut da kan şekerinin düşürülmesi, dengede tutulması bakımından hayati önem taşıyor. Günde bir yemek kaşığı kadar karadut yiyerek, insülin salgılanımını dengede tutmak, kan şekerinin ani dalgalanmasını önlemek mümkündür.

Karadut suyu içeriğinde bulunan vitaminler nedeni ile insanlarda cildin yenilenmesini hızlandırır. Bu nedenle cildinizdeki ölü deriler vücuttan atılarak yerine çok daha yeni hücrelerin gelmesini sağlar. Bu durum kişilerin vücudunda oluşmuş olan yaraların da çok hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına neden olarak çok büyük fayda göstermektedir. Sizlerde cildinizi yenilemek için karadutun faydaları arasından bu etkisinden faydalanabilirsiniz.

Ciltte canlılık sağlamak amacı ile karadut suyunu kullanabilirsiniz. Birçok kanıtlanmış faydaları arsında cilde sürekli kullanıldığında canlılık kazandıracak olan bu suyu ister çocuklarınızda ister kendi üzerinizde kullanarak faydalarını görebilirsiniz. Günümüzde birçok insan bu faydalarından yararlanmaktadır.