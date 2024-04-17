Karadenizli balıkçıları hamsi sevindirdi

1 Eylül 2023'te açılan sezonda palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, büyük oranda bereketli hamsi avı gerçekleştirdi.

1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonu sona erdi. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsıyor. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf tutuluyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar, 15 Nisan itibarıyla başladı.

Sezona 1 Eylül 2023'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, aradığını büyük oranda hamsi avında buldu.

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezona büyük umutlarla başladıklarını ancak palamut avından istediklerini alamadıklarını söyledi.

Bu sezon neredeyse yok denecek kadar az palamut avlandığını belirten Karadeniz, "İstatistiklere göre son 62 yılın en kötü palamut avcılığı oldu. Tüm balıkçılarımız bu sezon hamsiden yana oldukça güzel bir sezon geçirdi. Hamsi yüzümüzü güldürdü." dedi.

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Karadeniz, istavrit avının genel olarak iyi geçtiğini ifade ederek, artık tekne ve ağlarının bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi.

Trabzonlu balıkçılar hamsiden yana iyi bir dönem geçirdi

Av sezonunun sona ermesiyle Trabzon Yoroz mevkisindeki balıkçılıklar da ağlarını topladı.

Balıkçı Muhammet Ali Bozoklu, baba mesleği balıkçılığa 15 yıl önce başladığını belirtti.

Av sezonunun artık sona erdiğini anımsatan Bozoklu, bu sezon palamuttan değil ancak hamsiden yana iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Bozoklu, hamsinin bu sene Karadeniz'de oldukça bol olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene sezonumuz iyiydi ama kimisi çok kimisi az kazandı. O da rızık diyelim. Şimdiden gelecek sezon için hazırlıklara da başladık. Teknenin bakımı, tamiratı gibi şeylerle uğraşıyoruz. Yani hiç boş yok, 7/24, yaz kış çalışıyoruz. Meşakkatli iş ama çok şükür uğraşıyoruz. İşimizden memnunuz, şikayetçi değiliz."

Sezonun sona ermesiyle ağ onarımına başlayan Yusuf Bayar ise genel itibarıyla iyi bir av sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Hamsi avına kota talebi

Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Barış Zaman ise av sezonunun hamsi ağırlıklı olduğunu kaydetti.

Hamsinin boyunda son 5 yıldır gözle görülür oranda küçülme olduğunu savunan Zaman, şöyle devam etti:

"Bu bizim ticaretimize de yansıyor. Uygun boylardaki balığı yakalayamaz duruma geldik. Hamsinin boyu küçüldüğü için sofraya gönderdiğimiz miktar da azaldı. Ekonomik değeri yüksek balığı son 5 yıldır yakalayamaz duruma geldik. Her yıl kasaya koyduğumuz balığın miktarı azalıyor."

Barış Zaman, hamsi avına kota getirilmesini talep ederek, "Türkiye'deki balıkçılığın yüzde 60'ı hamsi üzerine. Hamsi avcılığına bir an önce kota getirilmesi, önlemlerin alınması, aşırı avcılığın önüne geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçıların büyük çoğunluğunun getirilecek kotayı desteklediğini belirten Zaman, "Az tutarak balığı büyütmemiz gerekiyor. Balığı korursak, fabrika yerine kasaya koyarak halka arz edebilirsek işlevimizi yerine getiririz." diye konuştu.

Giresunlu balıkçılar mezgit ve istavrite yöneldi

Keşap Su Ürünleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nadir Kasap da 1 Eylül 2023'te büyük umutlarla başladıkları av sezonunun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

Palamut ve hamsi avcılığının beklentilerini karşılamadığını dile getiren Kasap, "Yine çinekop ve bazı balık türlerinin avcılığı da arzu ettiğimiz düzeyde olmadı. Sezon süresince mezgit ve istavrite yöneldik. Genel olarak baktığımızda bizim sularımızda avcılık iyi olmadı." diye konuştu.

Kasap, bundan sonraki süreçte balıkçıların yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek, gelecek av sezonun iyi geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.