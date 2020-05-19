  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Albaraka Türk’ten müşterilerine kolaylık

Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı
için kalan
Aktüel

Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleri altında ağlarını onarıyor

Av sezonunun tamamlanmasının ardından gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak ağlarının bakımını yapıyor - Balıkçı Osman Küçük: - "İmece usulüyle yapılan ağ onarımı yaklaşık bir ay sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:35:08 -
Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleri altında ağlarını onarıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine de dikkat ederek ağlarını onarıyor.

Karadeniz'de 1 Eylül 2019'da "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da sezonu tamamladı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Limanda, Kovid-19 salgınına karşı önlemlerini alan balıkçılar, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak zarar gören ağlarını imece usulüyle onarıyor.

Balıkçı Osman Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kısmen iyi geçtiğini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken bitirdiklerini söyledi.

Ağ bakımının balıkçılıkta çok önemli olduğuna işaret eden Küçük, "Bir balıkçının ağı sağlam olacak. Bu bakım olmazsa olmazdır. Onun için sezonu bitirip hemen ağ bakımı yapıyoruz. Böylelikle yeni sezonun da hazırlıklarını yapmış oluyoruz." dedi.

Küçük, ağ bakımının oldukça zorlu ve dikkat isteyen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, imece usulüyle yapılan ağ onarımının yaklaşık bir ay süreceğini kaydetti.

Ağ onarımı sırasında koronavirüse karşı tedbirlerini alarak çalıştıkları ifade eden Küçük, herkesin sosyal mesafeyi koruyarak ve maske kullanarak çalıştığını anlattı.

- Ağların ardından tekne bakımı başlayacak

Ufuk Büyük ise ağların sezon boyunca yırtıldığını ve zarar gördüğünü belirterek, "Eğer bu bakım olmazsa balık ağda tutunamaz ve verdiğiniz emekler boşa gider." ifadesini kullandı.

Her gün sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar mesai yaptıklarını anlatan Büyük, ağ bakımı sırasında sağlıklarını koruduklarını, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyduklarını söyledi.

İsmet Öztürk de uzun yıllardır bu işle ilgilendiğini ifade ederek, ağ bakımının yetenek istediğini kaydetti.

Öztürk, ağların ardından balıkçıların tekne bakımlarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı