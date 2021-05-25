“Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim”

Özel bir kanalda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl ağustos ayında Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin açıklandığını anımsatarak, Türkali-2 kuyusunun tamamlama ve test işlemlerinin 5 Mayıs itibarıyla Kanuni gemisi tarafından başlatıldığını söyledi.

Fatih görevde

Fatih sondaj gemisinin sahanın üretime hazırlanması için yeni sondajlara hazırlandığını ve Kanuni’nin açılan kuyuların üretime açılması için görev almaya devam edeceğine dikkati çeken Dönmez, “Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 3 boyutlu sismik çalışmalarına Karadeniz’de devam ediyor” diye konuştu.

Sahada ümitliyiz

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nın oldukça büyük olduğuna işaret ederek, “Ümitli olduğumuz bir saha. Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler” ifadelerini kullandı. Dönmez, sondaj filosunun büyümesini istediklerini ve 4. sondaj gemisinin satın alma ya da kiralama yoluyla alınabileceğini de sözlerine ekledi. Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de son 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Akdeniz'de son durum

“Bunlardan 3 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden aldığımız sahalarda, diğerleri kendi kıta sahanlığımızın olduğu bölgelerde. Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Uluslararası deniz hukukuna uygun kendi hak ve menfaatlerimiz var ve bunlardan taviz vermemiz söz konusu değil. Öte yandan, masadan da kalkmak istemiyoruz. Gelin bir masa etrafında, uluslararası konferans yöntemiyle tartışalım istiyoruz. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle bu toplantıları yapabiliriz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yunanistan’ın son yıllarda dile getirdiği hak iddialarını da rahatlıkla çürütebiliyoruz.”