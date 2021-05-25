  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
Ekonomi “Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim”
Ekonomi

“Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nın oldukça büyük olduğunu belirterek, “Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:50:00 -
“Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim”

Özel bir kanalda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl ağustos ayında Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin açıklandığını anımsatarak, Türkali-2 kuyusunun tamamlama ve test işlemlerinin 5 Mayıs itibarıyla Kanuni gemisi tarafından başlatıldığını söyledi.

Fatih görevde

Fatih sondaj gemisinin sahanın üretime hazırlanması için yeni sondajlara hazırlandığını ve Kanuni’nin açılan kuyuların üretime açılması için görev almaya devam edeceğine dikkati çeken Dönmez, “Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 3 boyutlu sismik çalışmalarına Karadeniz’de devam ediyor” diye konuştu.

Sahada ümitliyiz

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nın oldukça büyük olduğuna işaret ederek, “Ümitli olduğumuz bir saha. Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler” ifadelerini kullandı. Dönmez, sondaj filosunun büyümesini istediklerini ve 4. sondaj gemisinin satın alma ya da kiralama yoluyla alınabileceğini de sözlerine ekledi. Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de son 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Akdeniz'de son durum

“Bunlardan 3 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden aldığımız sahalarda, diğerleri kendi kıta sahanlığımızın olduğu bölgelerde. Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Uluslararası deniz hukukuna uygun kendi hak ve menfaatlerimiz var ve bunlardan taviz vermemiz söz konusu değil. Öte yandan, masadan da kalkmak istemiyoruz. Gelin bir masa etrafında, uluslararası konferans yöntemiyle tartışalım istiyoruz. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle bu toplantıları yapabiliriz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yunanistan’ın son yıllarda dile getirdiği hak iddialarını da rahatlıkla çürütebiliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay