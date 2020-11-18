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Aktüel Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Aktüel

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:04:14 -
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu

SAMSUN(AA) - Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından havaların da soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanıyor.

Balıkçıların av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başladıkları avcılık faaliyetleri sürüyor.

Bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından havaların soğumasıyla hamsi bolluğu da başladı.

Samsun'da balık tezgahları, kilogramı 10 liraya düşen hamsi doldu. Sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık bolluğunun artmasını bekliyor.

Kentte balıkçılık yapan Murat Keşli, AA muhabirine, vatandaşların iki ay boyunca palamut bereketi yaşadığını belirterek, "Şimdi de hamsi yüzünü gösterdi. ,Hamsi bereketi ile geldi, tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşların da ilgisi epey yüksek." dedi.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 20-30, barbunya 40, az bulunan palamut ise tanesi 30 liradan satışa sunuluyor.

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