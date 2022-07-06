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Yerel Karadeniz'de selin getirdiği çamur yayılıyor
Yerel

Karadeniz'de selin getirdiği çamur yayılıyor

9 gün önce selin vurduğu Batı Karadeniz'de Filyos Çayı ile denize ulaşan çamurlu su ve atıklar, Karadeniz'in yüzeyine dalga dalga yayılıyor. Bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı bölgede denize girmeyin uyarısı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 15:37:00 -
Karadeniz'de selin getirdiği çamur yayılıyor

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından etkili olan selin üzerinden 9 gün geçti.

Selin izleri ekiplerin hummalı çalışması sonucu silinmek üzere. Ancak sel nedeniyle denize ulaşan çamur etkisini hala sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı’ndan gelen suların getirdiği çamur tabakası yayılmaya devam ediyor.

Karadeniz sahili, selin getirdiği çamur nedeniyle kahverengiye dönmüş durumda.

Çok sayıda koy ve plajın bulunduğu bölgede vatandaşlara "bulaşıcı hastalıklara karşı denize girmeyin" uyarısı yapılıyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen Sinop'ta da sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla kaplanmıştı.

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