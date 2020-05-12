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Ekonomi

Karadeniz’de hamsi sürprizi

Karadeniz’de kayıkların attıkları ağ sonucu tesadüfen hamsi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:53:08 -
Karadeniz’de hamsi sürprizi

Karadeniz’de kayıkların attıkları ağ sonucu tesadüfen hamsi yakalandı.


Denizlerde 15 Nisan’da av yasağının başlaması ile tezgahlardan uzaklaşan hamsi 40 gün aradan sonra yerini 25 TL’den tezgahlarda buldu. Yerli hamsiyi tezgahlarında bulundurduklarını söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş, “Uzun bir aradan sonra yerli hamsiyi tezgâhlarımıza getirdik. Vatandaşlar Ramazan ayında büyük ilgi gösterdiler ve satışlarımızda gözle görülür bir hareketlilik oldu. Yerli hamsiyi 25 TL’den satıyoruz. Bunun yanında havuz balıkları da satıyoruz” dedi.


Hamsinin Ordu açıklarında küçük tekneler ile atılan ağ sonucu tesadüfen yakalandığı öğrenildi.

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