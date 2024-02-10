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Yerel Karadeniz'de esrarengiz patlama sesi!
Yerel

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesi!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 07:12:00 -
Karadeniz'de esrarengiz patlama sesi!

Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı.

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

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