Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi Fransa'yı salladı
Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunması Fransa'da büyük yankı uyandırdı. "Türkiye, en büyük doğal gaz keşfini yaptı" diyen Fransız basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları Fransız basınında büyük ses getirdi. "Türkiye, en büyük doğal gaz keşfini yaptı" diyen Fransız basını Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına dikkat çekti.
Fransız basını, bulunan doğalgazın 2023 yılında kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki aramalarının daha sıklaşacağını kaydeden Capital dergisi ise bulunan gaz kuyusunu "mega doğalgaz yatağı" olarak nitelendirdi.