Karadeniz'de balıkçılara yine köpekbalığı sürprizi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Karadeniz’de popülasyonu her geçen gün artan camgöz köpekbalığı Giresun’da yine balıkçıların ağına takıldı.

Giresun’un Bulancak ilçesinde Tarihi Bulancak İskelesinde balık tutmak isteyen amatör olta balıkçıları oltalarına çok sık takılan camgöz köpekbalıklarına isyan ettiler. Her akşam irili ufaklı 7-8 köpekbalığının oltalarına takıldığını belirten balıkçılar sahile bu kadar yaklaşan köpek balıklarının aç kaldıkları için kıyıya yöneldiklerini ifade ettiler.

Sürekli takım yapmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar köpek balıklarının Karadeniz’deki balık çeşidinin ve popülasyonunun azalması sonucu sahillere yönelerek yemleniyor olmasının iyi bir şey olmadığını belirttiler. Vahşi avcılığın önüne geçilmesinin gerektiğini belirten balıkçılar yaklaşık 50 santimetre boyundaki camgöz köpekbalığını "Bir daha buraya gelme" diyerek suya geri bıraktılar.

