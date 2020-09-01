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Aktüel Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Aktüel

Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 03:06:27 -
Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de 4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açıldı.

Samsun'da av yasağının bitmesi dolayısıyla Canik Balıkçı Barınağı'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın da katılımlarıyla program düzenlendi.

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, 4,5 aylık aradan sonra "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Özellikle pandemi sürecinde balık ile beslenmenin vücut direncini arttırdığını dile getiren Dağlı, "Balığın, çocukların beslenmesi, omega 3 ihtiyacı ve vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz." dedi.

Balıkçılığın ihracata da destek olduğuna değinen Dağlı, "20 milyon avronun üzerinde balıkçılık sektöründen ihracatımız var. Yakakent tarafında su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama da ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un Türkiye balıkçılığının en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu aktararak "Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon avroyu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını dile getirdi.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.




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