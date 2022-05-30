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Gündem Karadeniz’de avlanan Türk balıkçıları Rus donanması tarafından tutuklandı!
Gündem

Karadeniz’de avlanan Türk balıkçıları Rus donanması tarafından tutuklandı!

İstanbul’dan kalkan avı için iki tekneyle Karadeniz’e açılan 12 balıkçı, Kırım açıklarında Rus donanması tarafından gözaltına alındı. Balıkçıların tuttukları ortalama bin 500 kalkan ile teknelerine el koyuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 07:45:00 - 2022-05-30 08:11:09
Karadeniz’de avlanan Türk balıkçıları Rus donanması tarafından tutuklandı!

Biri Gemlik, biri Sarıyer limanına kayıtlı iki balıkçı teknesi 15 Mayıs’ta kalkan avı için Karadeniz’e açıldı. Teknelerde 12 balıkçı vardı. Kırım açıklarında bereketli bir av yapan balıkçılar ortalama bin 500 kalkan yakaladı. 18 Mayıs’ta av devam ederken tekneler Kırım’a yaklaştı. Bunun üstüne bir Rus savaş gemisi müdahale ederek balıkçılar gözaltına alındı. Balıkçılar bu sırada uydu telefonuyla yakınlarını arayarak vaziyeti haber verdi. Türk balıkçı tekneleri savaş gemisi eşliğinde Sivastopol yakınlarına götürüldü.

Rus yetkililer balıklara ve teknelere el koydu, balıkçılara da 30 bin dolar ceza kesti. Balıkçıların kendi teknelerinde mahkeme gününü bekledikleri söylendi. Rumelifeneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Sert, iki teknenin de kayıtlı ve ruhsatlı olmadığını, kaçak avcılık yapan korsan tekneler olduğunu belirtti. Telefonla irtibat kurulamayan balıkçıların Türkiye’ye getirilmesi için Türk Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik girişimlerde bulunduğu söylendi.

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