Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi

2 adet B- 52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı önceki gün saat 12:00 sıralarında İngiltere’deki Fairford Hava Üssü’nden kalkış yaptı. Buradan kalkış yapan ABD uçakları Hollanda, Almanya ve Polonya üzerinden Ukrayna hava sahasına girdi. Ukrayna’ya ait Su-27 ve MİG-29 tipi savaş uçakları da ABD keşif uçaklarını Polonya sınırından alarak Azak Denizine kadar eşlik etti.

Rus basını: Kırım'a 53 KM yaklaştılar

Rus basını ise ABD ve Ukrayna uçaklarının birlikte hareketle Karadeniz üzerinden Kırım’ın 53 kilometre yakınına kadar ilerlediğini iddia etti. Yine Rus basınının iddialarına göre, ABD uçakları tehlikeli bir şekilde Kırım’a yaklaşarak bombardıman, manevra ve keşif gibi bireysel yeteneklerini sergilerken Ukrayna uçakları da ABD uçaklarından eğitim aldı.