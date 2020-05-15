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Karadeniz yeşerdi

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz baharla birlikte tekrar yeşile büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:41:11 -
Karadeniz yeşerdi

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz baharla birlikte tekrar yeşile büründü.


Karadeniz’in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşillenmeye başladı. Kumru ilçesinin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde ve oksijenin bol olduğu yaylalarda renk cümbüşü yaşanırken, yaylalarda ise besiciler koyunları ile doğallığa renk kattı. Renk cümbüşünün oluştuğu yeşilliklerin içinde yaylaları gezenler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde fotoğraflar çektirirken, insanların buraları ziyaret etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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