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Sağlık

Karadeniz sahillerinde korona önlemleri

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde vatandaşlar korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak serinlemeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:38:33 -
Karadeniz sahillerinde korona önlemleri

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde vatandaşlar korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak serinlemeye çalışıyor.


Akçakoca sahilinde korona virüs salgını nedeniyle kumsallarda şezlonglar arasındaki mesafeler korunurken, şezlonglar dezenfekte ediliyor. Kumsallarda aileler arasındaki mesafe 2 metrenin üzerinde sağlanırken, vatandaşlar uygulamadan mutlu olduklarını dile getirdiler. Plaj çalışanları özellikle hijyenik kurallara uyulduğunu, şezlonglar boşaltıldığında anında dezenfekte ettiklerini ve ayrıca sık sık vatandaşlara mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ettiler.


Plajlarda serinleyen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, mesafe konusunda sık sık uyarılar aldıklarını ve kurallara uyduklarını söylediler.

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