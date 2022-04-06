Karadeniz Sahil Yolu kapalı mı? Karadeniz Sahil Yolu alternatif güzergahlar neresi?
Karadeniz Sahil Yolu neden trafiğe kapalı? Son dakika haberine göre, Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası çökme oluşan Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu alternatif güzergahlar neresi?
Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü.
Karadeniz Sahil Yolu alternatif güzergahlar neresi?
Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.