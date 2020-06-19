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Yerel

Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Giresun’da kısa süre etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:15:46 -
Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Giresun’da kısa süre etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil yolu adeta göle döndü.



Giresun’da sağanak sonucu caddeler dereye, Karadeniz Sahil Yolu ise göle döndü. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu gidiş ve geliş çift yönlü olarak trafikte aksama yaşandı. Bazı araçlar yolda biriken suda mahsur kaldı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi. Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda su birikintisi yaşanan cadde ve sokaklarda tahliye işlemi başlattı. Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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