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Aktüel

Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor

2020-04-21 16:12:50 -
Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor

KARABÜK (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Karadeniz'deki illerden, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle her an yoğunluk bulunan D-100 kara yolu, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk artık görülmüyor.

Sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki yoğunluk yaklaşık yüzde 80 düştü.


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