Karadeniz Bölgesi sık sık şiddetli yağışlar gözleniyor. Yağışlar su baskınlarına ve heyelana yol açabiliyor. İstanbul başta olmak üzere 10 Temmuz’da yurdun büyük bölümünde şiddetli sağanak yağışlar gözlendi. Bu sebeple Karadeniz için bir yağış uyarısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Karadeniz için yağış uyarısı var mı? 11 Temmuz hangi iller için yağış uyarısı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.