Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı “T2 Tüneli”nde ışık göründü

Çorum’un Kırkdilim Geçişi’ndeki “T2 Tüneli” ışık görme törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, delici iş makinesi kullanarak tünelin açılışını gerçekleştirdi.

Azimle ve şevkle çalışıyoruz

Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya açan Kırkdilim Geçişi’ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Ekonomik gücü artıracak, ülkeyi müreffeh yarınlara ulaştıracak bir vizyon ve strateji dahilinde gece gündüz ter döktüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, “Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vatanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar, insanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecek” diye konuştu. Çorum’da bugün itibariyle devam eden 12 kara yolu projesi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum’u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir.

1157 metre uzunluğunda

Laçin - Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçekti. Gerçekten çalışılması zor bir bölge. Ama söz konusu vatandaşlarımızın can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması olunca gerisi bizim için teferruattır. Bugün de 1157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir.”