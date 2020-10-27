Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Büyük Cami önünde öğle namazının ardından düzenlediği basın açıklamasında, Macron'a tepki gösterdi.

Fransa'nın sömürgenin merkezlerinden biri olduğunu belirten Yıldız, "Macron'un son zamanlarda cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için toplandık. Aslında Macron bir görüntü, Avrupa'da birçok ülkede cinnet hali yaşanıyor." diye konuştu.

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi'nin Avrupa aklını esir aldığını anlatan Yıldız, "Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir." dedi.

Açıklamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Memur-Sen Çankırı İl Başkanlığı tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, katılımcılar çeşitli dövizler taşıyarak ve slogan atarak Macron'u protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, insanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil küstahlık olduğunu anlattı.

İnanca ve değerlere savaş açanlara karşı dayanışmalarını güçlendireceklerini dile getiren Kavak, "Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediği, kimi kolladığının iyi bilinmesi gerekiyor. Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar, yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir." ifadesini kullandı.

- Çorum

Çorum'da da vatandaşlar, Macron'un İslamiyet'i ve Müslümanları hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Küstahlığı Protesto Ediyoruz", "Demokrasi Yalan, Irkçılık Tavan" yazılı pankartlar taşıdı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, burada yaptığı konuşmada, Macron'un kirli siyasetine malzeme aradığını vurguladı.

Macron'un aşırı sağ siyaseti ve söylemlerinin Fransa'da bir milletvekili tarafından "Bu ülke aklını mı yitirdi?" sözleriyle eleştirildiğini hatırlatan Çınar, "Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük batıda slogandır. Batı iki değerden, adil dünya ve özgür insandan korkmaktadır. İslam tam da bunları vadetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

- Tokat

Memur-Sen Tokat İl Başkanlığı tarafından kentteki bir lokantada düzenlenen basın açıklamasında, Macron'a tepki gösterildi.

Basın açıklamasını okuyan Genç Memur-Sen İl Başkanı Halil Yılmaz, şunları ifade etti:

"Macron'un sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran, neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkması, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir."

- Amasya

Amasya'da Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyelerinden oluşan grup adına açıklama, il temsilcisi Recep Eliaçık tarafından hizmet binasında yapıldı. Eliaçık, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir." şeklinde konuştu.

- Kastamonu

Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı İrfan Bakır, sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında Macron'a tepki gösterdi.

Macron'un İslam'dan korktuğunu dile getiren Bakır, şunları kaydetti:

"Son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz."



