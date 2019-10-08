0553 313 94 23

Karadağlı Bakanla görüşen Sedat Peker'den çok konuşulacak askeri harekat açıklaması!

Karadağ'da üst düzey temaslarda bulunan iş insanı Sedat Peker, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni harekatına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 16:59
Karadağlı Bakanla görüşen Sedat Peker'den çok konuşulacak askeri harekat açıklaması!

İş insanı Sedat Peker, Karadağ'da Ulaştırma Bakanı Osman Nurkovic ve Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç ile görüştü.

Görüşme sonrası olası Suriye operasyonuna ilişkin konuşan Peker, "Kıymetli dostlarım, tüm İslam coğrafyasında Türk beklenendir. Şimdi de PYD terör örgütü tarafından zulüm gören Kuzey Suriye'deki Kürt ve Arap halklarının beklediğidir. Çünkü Türk İslam’ın kılıcıdır. Şanlı askerimize, istihbaratımıza ve de polislerimize gazalarının şimdiden mübarek olmasını diliyorum. Türk Milleti’nin herşeyiyle kendilerinin yanında olduğunu da bir an için bile unutmamalarını diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:59
  1. Ulaştırma Bakanı Osman Nurkovic
  2. Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'nın Öcalan skandalına Türkiye'den tepki
    1. İtalya'nın Öcalan skandalına..
    2. Reuters duyurdu! İşte TSK'nın vurduğu..
    3. Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir?
    4. Askeri operasyon öncesi TSK'dan..
    5. Gece gündüz nöbet tuttular, 70 bini..
    6. Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim..
    7. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    8. Aydın Başar'dan 300 kitaplık tavsiye..
    9. Türkiye düşmanı Kati Piri gitti!..
    10. Jandarmadan kadın personel için özel..
    11. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den..
    12. İstanbul’da boşaltılan okulların..
    13. İsrail'den Türkiye'ye küstah operasyon..
    14. Dünya bu skandalı konuşuyor!..
    15. Karadağlı Bakanla görüşen Sedat..
    16. Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani'den..
    17. Samsun'daki silahla yaralamada sıcak..
    18. Migrenle baş etmenin pratik yolları!..
    19. Gezici Athena Gökhan’dan sonra Gezici..
    20. Kararı duyurdular! 18 bin kişi..
    21. Diyanetten fidan dikme etkinliği
    22. AK Partili ismin oğluna silahlı saldırı!
    23. ABD basını kritik görüşmedeki ilginç..
    24. Anayasa Mahkemesi yeni başkanvekili..
    25. Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu..
    26. Korkutan açıklama: Rusya ve NATO..
    27. Tepkilerden böyle kurtulmaya çalıştı!..
    28. BUDO seferleri iptal edildi!
    29. Küçükçekmece Gültepe İlkokulu..
    30. Trump'ın açıklamasına dolardan ilk tepki
    Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz ettiği ortaya çıktı!
    Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz ettiği ortaya çıktı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!