Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Peki, milli maç saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
2022 Katar yolunda büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederek umudunu son maça taşıdı. A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maçı hangi kanal veriyor?
Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?
Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Zorlu maçı Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.