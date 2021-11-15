2022 Katar yolunda büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederek umudunu son maça taşıdı. A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maçı hangi kanal veriyor?

Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Zorlu maçı Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski​​​​​​​ ise AVAR olarak görev alacak.