Karaciğeri temizleyen detoks içeceği tarifi yardımcı oluyor! Kazanç çağrısı: İkiye katlıyor! Tüketen 3 alışkanlık!

Karaciğer, vücutta birçok hayati fonksiyon taşır. Kanı filtreler, yağı eritir ve enerji üretir. Toksinler ise karaciğeri neredeyse geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiler. Bunun sonucunda yanlış işleyen karaciğer, kilo verme sürecini yavaşlatır çünkü metabolizmanız yavaşlar.

İşlevini artırmak için karaciğerinizi düzenli olarak detoksifiye etmelisiniz. İşte kazanç sağlayabileceğiniz bir tarif ile geldik.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 su bardağı maydanoz

5 adet kereviz sapı

6 su bardağı su

3 adet limon

Hazırlanışı:

İlk önce malzemeleri iyice yıkayın. Organik limon bulmaya çalışın, çünkü onları soymayacaksınız.

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Su hariç tüm malzemeleri blendera koyun ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Ardından suyu ekleyin ve iyice karıştırın.

Bu içeceği her öğünden önce 1 bardak için. Art arda 3 günden fazla uygulamayın. Detoksun etkisini artırmak için gün içinde bolca su içmeyi de ihmal etmeyin.

Öte yandan detoks yapmadan önce bir uzmandan onay almayı da unutmayın.

Öte yandan

Rusya'da bir grup doktorun tavsiyeleri, Rus haber ajansı Novosit'te yayınlandı. Habere göre Rus doktorlar çok sayıda bilimsel çalışmayı inceledi. Araştırmalarının sonucunda da genellikle çok sayıda kişi tarafından yapılan ancak karaciğere zarar veren 3 alışkanlık tespit edildi.

İlk olarak "bol miktarda meyve yemek" gösterildi. Doktorlar, fruktozun insan sağlığı üzerindeki etkisinin hafife alınmaması konusunda uyardı.Karaciğere zarar veren ikinci alışkanlık olarak "düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanımı" gösterildi. Uzmanlar bu konu hakkında da "Sürekli ilaç kullanan bir kişide yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı gibi belirtiler görülüyorsa doktora başvurması en doğrusudur" açıklamasını yaptı.

Son alışkanlık için de "Hareketsiz yaşam tarzı" gösterildi.