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Kadın - Aile Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım
Kadın - Aile

Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım

Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besin maddelerine çevirir.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:34:00 - 2021-12-17 18:14:11
Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım

Karaciğerin; vitamin ve minerallerin depolanması, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretimi, enzim ve protein sentezi, yağ ve şekerin depolanması, alkol, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi pek çok hayati görevi bulunur.

Vereceğimiz bu tarif Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi eritir.

Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım

Malzemeler

  • 1 Adet kadar limon suyu
  • 2 Adet kadar portakal suyu
  • 7-8 Tane kadar taze nane yaprağı
  • 1 litre kadar su
  • 2 yemek kaşığı kadar organik bal

Hazırlanışı

Suyu kaynatın. Nane yaprakları koyun ve 5 dakika daha kaynatın. Soğuması için bir kaç dakika ateşten çıkarın ve portakal / limon suyunu koyun rendelenmiş limon kabuğunuda beraber koyun. Soğuduktan sonra bal ile karıştırın ve bu karışımı haftada 2 kere yapın 1 ay boyunca. Bu karışımı sıcak ve soğuk için. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler sağlıklı tutar.

Karaciğere iyi gelen besinler nelerdir?

  • Yeşil Çay.
  • Sarımsak.
  • Kuşkonmaz.
  • Üzüm.
  • Yer Fıstığı
  • Yağlı Balıklar.

 

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