Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım
Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besin maddelerine çevirir.
Karaciğerin; vitamin ve minerallerin depolanması, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretimi, enzim ve protein sentezi, yağ ve şekerin depolanması, alkol, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi pek çok hayati görevi bulunur.
Vereceğimiz bu tarif Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi eritir.
Karaciğeri arındıran, gençleştiren karışım
Malzemeler
- 1 Adet kadar limon suyu
- 2 Adet kadar portakal suyu
- 7-8 Tane kadar taze nane yaprağı
- 1 litre kadar su
- 2 yemek kaşığı kadar organik bal
Hazırlanışı
Suyu kaynatın. Nane yaprakları koyun ve 5 dakika daha kaynatın. Soğuması için bir kaç dakika ateşten çıkarın ve portakal / limon suyunu koyun rendelenmiş limon kabuğunuda beraber koyun. Soğuduktan sonra bal ile karıştırın ve bu karışımı haftada 2 kere yapın 1 ay boyunca. Bu karışımı sıcak ve soğuk için. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler sağlıklı tutar.
Karaciğere iyi gelen besinler nelerdir?
- Yeşil Çay.
- Sarımsak.
- Kuşkonmaz.
- Üzüm.
- Yer Fıstığı
- Yağlı Balıklar.