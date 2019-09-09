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Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız karaciğer yağlanması problemini, ortadan kaldırmak ve sağlıklı yaşamak aslında çok basit. Karaciğer yağlanmasını ne temizler? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanması için bitkisel tedavi nedir? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız karaciğer yağlanması problemini, ortadan kaldırmak ve sağlıklı yaşamak aslında çok basit. Karaciğer yağlanmasını ne temizler? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanması için bitkisel tedavi nedir? İşte detaylar...

Karaciğer yağlanması tüketilen besinlerin sağlıksız, fazla ve yağlı olmasından kaynaklı, meydana gelen bir hastalıktır. Yüzde sivilce, yağlanma, renk değişiklikleri, yorgunluk ve şişlik olarak belirtiler meydana gelir. 

Hayatı direkt olarak etkilemese de çok ciddi sorun ve hastalıkları beraberinde getirebilen bir problemdir. Dikkat edilmesi ve ortalama ayda bir kere karaciğeri temizleyecek kürler uygulanması gerekir. 

Karaciğer yağlanmasını geçiktirmek ve kurtulmak için kahve tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre, sütsüz ve şekersiz içilen kahvenin vücut direncini yerine getirdiği ve organları uyardığı tespit edilmiştri. Yani bu demek oluyor ki; karaciğeriniz de uyarılacak ve biriktirmiş olduğu yağı kullanmak için harekete geçecektir.

Fazla olmamak kaydıyla düzenli olarak kahve ya da bitki çayı tüketmeniz sizin yararınıza olacaktır. 

Çocuklar kahve tüketebilir mi?

Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Bu içecekleri sabah aç karnınıza içtikten sonra 15 dakika bir şey yemeden, etkisinin vücudunuza geçmesini beklemeniz gerekir. En etkili sonucu bu şekilde alırsınız. Aynı zamanda bu sayede, vücudun mikroplarda ve iltihaptan arınmasını da bu içeceklerle desteklemiş olacaksınız.

Yeşil çay

Düzenli tüketimi sonucu yağları ve toksinleri attığı bilinen yeşil çay, rahatlamanızı ve sakinleşmenizi sağlayacaktır. 3'er haftalık 3 kür uygulamanız yeterli olacaktır. 

Maydanoz suyu

  • 15 sap maydanoz
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay bardağı su

Maydanozları blenderdan geçirip, limon suyu ve içme suyunu ilave edip, ayda iki kere tüketmeniz, karaciğerin temizlenmesini sağlayacaktır.

 

Karahindiba çayı

Karaciğerin çalışmasını düzenlerken aynı zamanda yağlarından arınmasını sağlayan karahindiba çayı, vücudunuz için arındırıcı bir özelliğe sahip.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
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