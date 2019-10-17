Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karabuğday neye iyi gelir, faydaları neler?

Karaciğer yağlanması son zamanlarda ne çok hastalık görüldüğü hastalıkların başında gelmekte. Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için çözüm karabuğdaydır. Karabuğday, içerdiği P1 vitamini sayesinde kolesterolü azaltıcı etkisi vardır. Karabuğdayın içerisinde bulunan B1, B3, B5 VE B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçların oluşmasını sağlar. Kolin bileşeni sayesinde karaciğer yağlanmasının azalmasına yardımcı olur. Damarlara esneklik ve güç kazandırarak yüksek kan basıncını önler. Gluten içermediğinden bağırsak dostu bir besindir, posalı ve lifli olması sebebiyle sindirim sistemini düzenler. İçeriğindeki; magnezyum, potasyum, fosfor ve demir sayesinde yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp hastaları için çok faydalıdır.

Adında buğday kelimesi geçse de, aslında karabuğday bir buğday çeşidi değil. Hatta tahıl da değil. Sabah’ın haberine göre, greçka olarak da bilinen ufak bir bitkinin tohumları karabuğday olarak adlandırılıyor. Bu besin, gluten içermediğinden çölyak hastaları ve glutensiz beslenenler için iyi bir alternatif. Yüzyıllardır Asya ülkelerinin mutfaklarında sıkça tüketilen karabuğday şimdi Avrupa ve diğer ülkelerde popülerlik kazanıyor. Karabuğdayın saymakla bitmeyen faydalar merak edilmekte.

Magnezyum, demir ve fosfat bakımından zengindir

Uzak memleketlerden gelen egzotik meyveler, farklı sebzeler ve bitkiler gittikçe sofralarımızda daha çok yer alıyor. Bunların başında gelen karabuğday zengin bileşenleriyle gerçek bir sağlık deposu görevi görüyor. Karabuğday, greçka olarak bilinen bir bitkinin tohumlarıdır. Daha çok kurak ve serin iklimlerde yetişiyor. Mineral bakımından çok zengin olan karabuğday; magnezyum, demir ve fosfat içermektedir. Yapısında gluten olmadığından çölyak hastalarının rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir.

Karabuğdayın içeriğinde %13 -15 oranında protein bulunur

Her ne kadar ismi karabuğday olsa da kendisi bir bitkidir. Tadı daha çok bakliyattan ziyade kuruyemişle benzerlik gösterir. En yakın olduğu tat, bulgurdur ancak karabuğdayın daha aromatik bir tadı vardır. Karabuğdayın içeriğinde %13 -15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. Dolayısıyla vegan kişiler tarafından çok sık tüketilebilir. İçeriğindeki yağ oranı yaklaşık olarak %2'dir. % 75 oranında kompleks karbonhidrat içeren kara buğday, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede hem sağlıklı bir besin alternatifi sunar hem de uzun süre tok tutar, aynı zamanda kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi bir lif kaynağıdır.