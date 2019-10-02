Karaciğer yağlanması nasıl geçer? Karaciğer yağlanmasına doğal kür! Neden zayıflayamıyorum?

Virüsler ve bakterilerle savaşıp onları vücudunuzdan atmaya ve İlaçların tehlikeli artıklarından temizlemeye yarayan karaciğerinizin yorulduğunu biliyormuydunuz?

Diyabet kolestrol ve obezite gibi sorunlara yol açan karaciğer yağlanması tedavi edilmediğinde ileri safhada siroz ve karaciğer kanserine neden olmaktadır.

Nefesiniz kokuyorsa,ağzınızda kötü tat varsa ve yapılan diyetler sonuç vermeyip kilo veremiyorsanız karaciğeriniz toksin ve yağ dolu olabilir.

Her beş kişiden birinde görülen bu rahatsızlıktan kurtulmak evde yapılacak doğal kürle mümkün hale geliyor.

Karaciğeri temizleyen kür tarifi;

2 su bardağı içme suyu

1 baş sarımsak ezmeden soyularak,

İri bir parça taze zencefil ezmeden,

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı,

1 su bardağı taze sıkılmış elma suyu,

karıştırılıp en az 12 saat bekletildikten sonra bu karışımdan 1 çay bardağı aç karına için,

Yarım saat sonra 100 mg karahindibadan çay hazırlanarak 1 çay bardağı için

Yarım saat sonra çay kaşığı ucu ile toz arnavut biberi 1 çay bardağı suyla karıştırıp için

Bu küre 4 gün devam edin

Beşinci gün 1 büyük bardak suya 3 yemek kaşığı saf süzme bal, çeyrek çay kaşığı karabiber ve bir limonu sıkıp karıştırın. Taze hazırlayıp bekletmeden için.

Şifalı Günler.