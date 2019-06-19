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Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak için bu çay birebir!

Karaciğer hastalıkları bazen geri dönülemez olabiliyor. Bu denli önemli olan bir organı temizlemek ve sağlıklı şekilde yaşamak gerekir.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak için bu çay birebir!

Karaciğer hastalıkları ve özellikle yağlanması son zamanların hastalığı olabilir. Yemek dengesini ayarlayamamak, fazla tüketim, gereksiz yemek ve kalitesiz beslenmek gibi birçok sebep karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Karaciğer hastalığına yakalanmamak için yapılması gerekenler aslında çok basit.

  • Günde 2 öğün beslenme stilini benimsemek ve organların bu sayede dinlenmesini sağlamak.
  • Aşırı ve hızlı yemek yememek. 
  • Fazla yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaları tüketmemek. Özellikle fruktoz şurubu içerikli gıdaların tüketimi, karaciğer yağlanmasını tetiklemektedir.
  • Paketli, gazlı ve tütünlü ürünleri kullanmamak.

Genel olarak sağlıklı yaşam baz alındığında bu sorunu yaşamak pek de mümkün değil. Dolayısıyla beslenme düzeni ve sağlıklı yemekler, karaciğer yağlanmasının önüne geçecek ilk adımdır.

karaciğer yağlanmaları için çay - radika

Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak için kullanılacak çay tarifi

Karahindiba (radika) karaciğer metabolizmasını dengede tutar ve düzene sokar. Bu sebeple çayını sade tüketmek, yemeğini ya da salatasını yemek gibi alternatiflerle de karaciğere destek olabilirsiniz. 

 - 1 su bardağı kayna suyun içerisine, 2 tatlı kaşığı radika koyarak 5 - 8 dakika kaynatın. 2 - 3 dakika kadar demlendirin ve tüketin. Haftada bir kere bu çayı içmeniz, karaciğere dair bütün hastalıklardan korur.

 - Ayrıca karaciğern yağlarından, toksinlerinden ve zehirinden arınmak için de; yılda 2 kere olacak şekilde karaciğeri arındırma kürünü uygulayın.

Bu içecekleri rutin haline getirdiğinizde, kilo problemi ve karaciğer rahatsızlığı gibi sorunlarınız olmayacaktır.

Sağlıcakla kalın...

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
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