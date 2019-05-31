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Karaciğeri arındırmak için kür tarifi

Karaciğer yağlanması son zamanlarda sıkça rastlanan bir hastalık. Peki karaciğer yağlanmasına yakalanmamak ve yakalandıktan sonra bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız?

31 Mayıs 2019 Cuma 09:03
Karaciğeri arındırmak için kür tarifi

Karaciğer yağlanması artık her dört kişiden birinde mevcut. Büyük bir filtre görevi gören karaciğer, zamanla çok yemek ve toksinli besinler tüketilmesi sonucu halsiz düşer. Sonuç olarak yediğimiz yemeklerdeki toksinler ve sonradan harcanmak için depolanan yağlar karaciğeri rahatsız eder. 

Soluduğumuz gıdadan yediğimiz yemeğe kadar vücudumuza giren her türlü şey karaciğerden geçer, arınır ve vücudumuza karışır. Karaciğere fazla yüklenmemek açısından yavaş ve az yemek yemek gerekir. Özellikle 2 öğün beslenme sistemi, karaciğeri oldukça rahatlatacaktır.

Cildiniz mat ve sorunluysa, bu karaciğerinizin toksinli olduğunun belirtisidir. 

Peki karaciğeri arındırmak için ne yapmalıyız?

  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • 2 diş sarımsak
  • 5 tane maydanoz
  • yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su

Bunların hepsini blenderda geçirerek senede 4 kere tüketerek, karaciğer temizliğinizi yapmanız mümkün.

Tüketim çılgınlığına kapılmadan, dingin bir hayat yaşayarak az yemek yemelisiniz.

Sağlıcakla kalın.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:30
  1. Karaciğer yağlanmasını önemseyin
  2. Karaciğer yağlanması
  3. karaciğer arındırma
  4. karaciğeri arındırmanın yollar
  5. karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir
  6. Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

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