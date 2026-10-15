Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

Galatasaray – Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 13 Ekim Aston Villa – Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 14 Ekim Manchester City – PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 14 Ekim Hoffenheim – Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi | TRT 1 – 15 Ekim Fenerbahçe – Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 20 Ekim PSG – Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 20 Ekim Lille – Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 21 Ekim Bayern Münih – Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 21 Ekim Anadolu Efes – Beşiktaş | EuroLeague | S Sport – 22 Ekim Beşiktaş – Crystal Palace | UEFA Avrupa Ligi | TRT 1 – 22 Ekim Barcelona – Real Madrid | LaLiga | S Sport – 25 Ekim Milan – Inter | Serie A | S Sport – 31 Ekim TV+ Hakkında: Türkiye’nin Süper İçerik Platformu TV+, en popüler yerli ve yabancı dizilerden ödüllü filmlere, çocuk kategorisinden belgesellere, en heyecanlı spor karşılaşmalarından canlı TV yayınlarına kadar çok renkli bir içerik dünyasının kapılarını açıyor. tabii Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, S Sport ile La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA, UFC, Eurosport ile Olimpiyatlar, bisiklet ve tenis turnuvaları gibi seçkin spor organizasyonlarını bir çatı altında buluşturan TV+, “TV+ sana yeter” diyerek izleyiciler için eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Paramount, AMC, Amazon MGM gibi dünyanın en büyük stüdyolarından ve Türkiye’nin en önemli yerli platformlarından diziler, HBO Max içerikleri, “TV+ Gala” ile vizyondan hemen sonra sadece TV+’ta gösterime giren filmler ve çok daha fazlası, TV+ dünyasında izleyicileri bekliyor. Ayrıca TV+’ı; Smart TV, telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden dilediğiniz an, dilediğiniz şekilde izleyerek, kendi yayın akışınızı oluşturma ayrıcalığına da sahipsiniz.