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Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

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Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

TV+, ekim ayında dünyada ses getiren dizilerden iddialı filmlere, korkudan çocuk içerikleri ve heyecanlı spor karşılaşmalarına uzanan zengin bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyor. Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, Sylvester Stallone’un rol aldığı Tulsa King dizisinin yeni sezonunu ekim ayında kütüphanesine ekliyor. Geçtiğimiz yıl Oscar ödülü kazanan Jessie Buckley’in oynadığı The Bride! ile çocukların çok sevdiği LEGO Müzikali de ekim ayında TV+ ekranına gelecek yapımlar arasında. Sporseverleri de Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki kritik karşılaşmalardan EuroLeague’e, Serie A’dan UEFA Uluslar Ligi’ne uzanan bir maç takvimi bekliyor.

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Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

TV+ ekim ayı film ve dizi takvimi: Transformers Prime – 1 Ekim Köstebekgiller: Perili Orman – 3 Ekim Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları – 3 Ekim Marshals – 2. Sezon – 5 Ekim PJ Masks – 6 Ekim Fuze – 15 Ekim Crystal Lake – 15 Ekim Cloudboy – 15 Ekim Eye for an Eye – 16 Ekim The Bride! – 16 Ekim Tulsa King – 4. Sezon – 17 Ekim LEGO: Friends Heartlake The Musical – 17 Ekim Alpha – 22 Ekim Gassal – 3. Sezon – 26 Ekim

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Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

25 yıl hapis yattıktan sonra New York’taki mafya ailesi tarafından Oklahoma’nın Tulsa kentine gönderilen Dwight Manfredi’nin hikâyesini anlatan Tulsa King’de dördüncü sezon dengeler değişiyor. Dwight, bir yandan kurduğu imparatorluğu meşru hale getirmeye ve ekibini korumaya çalışırken diğer yandan yozlaşmış siyasetçiler, tehlikeli yeni düşmanlar ve ağır bir kayıpla karşı karşıya kalıyor. Sylvester Stallone’a yeni sezonda Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Frank Grillo, Garrett Hedlund, Dana Delany ve Neal McDonough gibi isimler eşlik ediyor. 

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Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

Ekim ayının bir diğer dizisi “Marshals”, ikinci sezonuyla 5 Ekim’de TV+’a eklendi. Kayce, bir U.S. Marshal olarak tehlikeli görevlerle mücadele ederken kendisine istikrarlı bir aile hayatı kurmaya da çalışıyor. Yeni sezon, Kayce’in mesleği ile aile hayatı arasında kurmaya çalıştığı dengeyi izliyor.  Oscar ödüllü Buckley’in oynadığı The Bride! da ekim ayında TV+’ta Bilimkurgu-korku filmi “The Bride!” 16 Ekim’de TV+ ekranına geliyor. Maggie Gyllenhaal’ın yazıp yönettiği film, Jessie Buckley ve Christian Bale’i başrollerde buluşturuyor. Oyuncu kadrosunda Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard ve Jake Gyllenhaal’ın da bulunduğu yapım, Frankenstein hikâyesini yeni bir yorumla ele alıyor.  Efsanevi korku filmi serisi Friday the 13th (13. Cuma) evreninin geçmişine uzanan ve merakla beklenen yeni dizi Crystal Lake de 15 Ekim’de TV+ izleyicisiyle buluşuyor. Ekim seçkisinde ayrıca 15 Ekim’de Fuze ve Cloudboy, 16 Ekim’de Eye for an Eye, 22 Ekim’de ise Alpha, TV+ ekranlarında olacak. Ayın yerli yapımlarından Gassal da üçüncü sezonuyla 26 Ekim’de ekrana gelecek. 

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Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

Ekim takviminde çocuklar ve aileler için yeni yapımlar da var. LEGO’nun animasyon ve canlı aksiyon müzikal filmi LEGO Friends: Heartlake The Musical 17 Ekim’de TV+’ta izlenebilecek. Ayrıca Transformers Prime 1 Ekim’de, Köstebekgiller: Perili Orman ve Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 3 Ekim’de, PJ Masks 6 Ekim’de TV+ kütüphanesine eklendi.  El Clásico 25 Ekim’de TV+’ta Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden El Clásico, ekim ayında TV+ ekranlarında olacak. Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek sezonun ilk El Clásico karşılaşması 25 Ekim’de TV+’tan canlı takip edilebilecek.

#5
Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 13 Ekim’de Galatasaray-Barcelona karşılaşmasıyla başlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim’de son Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’ya konuk olacak, 20 Ekim’de de Slavia Prag’ı ağırlayacak. Galatasaray da 21 Ekim’de Lille deplasmanına çıkacak. 14 Ekim’de Manchester City-PSG, 20 Ekim’de PSG-Barcelona ve 21 Ekim’de Bayern Münih-Arsenal arasındaki maçlar da yine TV+ ekranlarında olacak. Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, 15 Ekim’de Hoffenheim’a konuk olacak, 22 Ekim’de İngiliz ekibi Crystal Palace’ı ağırlayacak. Tüm bu maçlar ve daha fazlasına TV+ ekranları ev sahipliği yapacak. Ayın son gününde ise İtalya Serie A’da Milan-Inter derbisi TV+’tan canlı olarak yayınlanacak. Basketbol severler de 8 Ekim’de Panathinaikos-Fenerbahçe ve 22 Ekim’de Anadolu Efes-Beşiktaş EuroLeague karşılaşmalarını yine TV+’ta takip edebilecek.

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Foto - Sonbaharın en iyi hikâyeleri ve spor karşılaşmaları ekim ayında TV+’ta

Galatasaray – Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 13 Ekim Aston Villa – Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 14 Ekim Manchester City – PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 14 Ekim Hoffenheim – Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi | TRT 1 – 15 Ekim Fenerbahçe – Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 20 Ekim PSG – Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 20 Ekim Lille – Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1 – 21 Ekim Bayern Münih – Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor – 21 Ekim Anadolu Efes – Beşiktaş | EuroLeague | S Sport – 22 Ekim Beşiktaş – Crystal Palace | UEFA Avrupa Ligi | TRT 1 – 22 Ekim Barcelona – Real Madrid | LaLiga | S Sport – 25 Ekim Milan – Inter | Serie A | S Sport – 31 Ekim TV+ Hakkında: Türkiye’nin Süper İçerik Platformu TV+, en popüler yerli ve yabancı dizilerden ödüllü filmlere, çocuk kategorisinden belgesellere, en heyecanlı spor karşılaşmalarından canlı TV yayınlarına kadar çok renkli bir içerik dünyasının kapılarını açıyor. tabii Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, S Sport ile La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA, UFC, Eurosport ile Olimpiyatlar, bisiklet ve tenis turnuvaları gibi seçkin spor organizasyonlarını bir çatı altında buluşturan TV+, “TV+ sana yeter” diyerek izleyiciler için eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Paramount, AMC, Amazon MGM gibi dünyanın en büyük stüdyolarından ve Türkiye’nin en önemli yerli platformlarından diziler, HBO Max içerikleri, “TV+ Gala” ile vizyondan hemen sonra sadece TV+’ta gösterime giren filmler ve çok daha fazlası, TV+ dünyasında izleyicileri bekliyor. Ayrıca TV+’ı; Smart TV, telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden dilediğiniz an, dilediğiniz şekilde izleyerek, kendi yayın akışınızı oluşturma ayrıcalığına da sahipsiniz.

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