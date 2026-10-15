Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Mağaraların korunmasının yanı sıra yeni doğal mağaraların tespit edilmesi ve envanterlerinin oluşturulması amacıyla çalışma yapılıyor. Araştırmalarda mağaraların fiziksel, jeolojik, hidrojeolojik, klimatolojik ve ekolojik özellikleri inceleniyor. Mağaraların giriş ve koruma alanlarının belirlenmesine esas koordinatlar oluşturulurken, çevrenin jeolojik yapısı, tektonik gelişimi ve mağara içerisindeki kayaç türleri araştırılıyor. Mağaralarda su çıkışı olup olmadığı, suyun sürekli veya mevsimsel özellik gösterip göstermediği de belirleniyor. Ayrıca mağara içindeki doğal oluşumlar kayıt altına alınıyor. Klimatolojik incelemelerde ise hava akımları, sıcaklık, mutlak nem ve oksijen seviyeleri ölçülerek, solunum açısından risk oluşturabilecek gazların varlığı araştırılıyor.