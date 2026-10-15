  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon Türk silahının peşine düştü: Türkiye ile sessiz sedasız temas kurdular Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu! Restorasyon sırasında fark edildi: Süleymaniye Camii'nin gizli özelliği ortaya çıktı! 6 ay bayatlamayan 'Hatay kömbesi' adıyla tanınan kurabiye: 400 yıllık sır ortaya çıktı Türkiye’nin yerli silahları sahneye çıktı! İşte en dikkat çeken 5 teknoloji Japonya'da bir nükleer reaktörde radyoaktif sızıntı: Askıya aldılar! Faaliyetler geçici olarak durduruldu Sıcak su torbası her derde deva mı? Doğru bilinen yanlışlara dikkat Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Türkiye genelinde koruma altındaki 312 mağara ile 10 bin 963 tescilli anıt ağacı gelecek kuşaklara taşımak için bakım, rehabilitasyon ve envanter çalışmaları yürütüyor.

#1
Foto - Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Mağaraların korunmasının yanı sıra yeni doğal mağaraların tespit edilmesi ve envanterlerinin oluşturulması amacıyla çalışma yapılıyor. Araştırmalarda mağaraların fiziksel, jeolojik, hidrojeolojik, klimatolojik ve ekolojik özellikleri inceleniyor. Mağaraların giriş ve koruma alanlarının belirlenmesine esas koordinatlar oluşturulurken, çevrenin jeolojik yapısı, tektonik gelişimi ve mağara içerisindeki kayaç türleri araştırılıyor. Mağaralarda su çıkışı olup olmadığı, suyun sürekli veya mevsimsel özellik gösterip göstermediği de belirleniyor. Ayrıca mağara içindeki doğal oluşumlar kayıt altına alınıyor. Klimatolojik incelemelerde ise hava akımları, sıcaklık, mutlak nem ve oksijen seviyeleri ölçülerek, solunum açısından risk oluşturabilecek gazların varlığı araştırılıyor.

#2
Foto - Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Çalışmaların ekolojik boyutunda ise mağaralarda yaşayan canlıların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik araştırılıyor. Başta yarasalar olmak üzere memeli, omurgasız ve sürüngen türlerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütülürken, yarasa popülasyonlarının durumuna ilişkin analizler de yapılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda mağaraların sınıflandırılması, tespit ve tescil süreçleri yürütülüyor.

#3
Foto - Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

10 bin 963 tescilli anıt ağacın da gelecek kuşaklara taşınması için bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Yaşlanma, hastalıklar ve çevresel etkiler nedeniyle bakım ihtiyacı oluşan ağaçların sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve mekanik dayanımlarının desteklenmesi amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bakım çalışmalarında ağaç gövdelerindeki çürümüş dokular temizleniyor. Gerekli durumlarda ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak böcek ve mantar istilalarına karşı ağacın direnci artırılıyor. Gövdelerdeki kovuk ağızları ise paslanmaz krom tel örgü ve koruyucu macun kullanılarak ‘yalancı dolgu’ yöntemiyle kapatılıyor. Anıt ağaçların kök bölgelerinde bulunan parke, asfalt, beton, taş, kaldırım ve moloz gibi yapay sert zeminler kaldırılarak ihtiyaç duyulan miktarda ağaç toprağı takviyesi yapılıyor.

#4
Foto - Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

Kök bölgesinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin karşılanması amacıyla uzun süreli salınım sağlayan gübreleme uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Mekanik direnci zayıflayan ve kırılma riski bulunan ağaçlarda ise destekleme çalışmaları yapılıyor. Kalın çaplı alt dallar veya eğilmiş ana gövdeler uygun yöntemlerle desteklenirken, gerekli durumlarda gövde ve dallar izoleli çelik halatlarla birbirine bağlanıyor.

#5
Foto - Binlerce yıllık doğal miras için seferberlik! Türkiye’nin asırlık mirasına özel koruma

2026 yılında Ankara, Kırıkkale ve Çorum’da bulunan 294 anıt ağacın bakım ve rehabilitasyon çalışmaları sürüyor. Denizli, Aydın ve Yalova’da yürütülen Anıt Ağaç Bakım ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında ise Aydın’da 117, Denizli’de 93 ve Yalova’da 1181 ağaç için bakım, rehabilitasyon ve tanıtıcı tabela yapım çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı
Gündem

Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacağı 7. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konfe..
Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!
Gündem

Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, bir..
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 98'inci duruşma görülürken, iddianamede “örgüt elebaşı” olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu savunmasına başl..
Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!
Gündem

Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!

İstanbul genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli sağanak yağış kent genelini esir alırken, Sarıyer’e bağlı Ayazağa semtinde felaketi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23