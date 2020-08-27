Karaçi'deki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın Karaçi kentinde son 3 günde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Dunya News televizyon kanalının haberine göre, şehrin işlek caddeleri ve düşük rakımlı bölgeleri, şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

Yetkililer, 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

Basına yansıyan görsellerde çok sayıda aracın sürüklendiği veya suların altında kaldığı, elektrik direklerinin ve köklerinden sökülen ağaçların yollara devrildiği görüldü.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler görevlendirildi.

Liman kenti Karaçi’de, yağışların gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NDMA) göre, ülkede hazirandan bu yana devam eden muson yağışlarında en az 99 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.