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Dünya Karaçi'de patlama! 2'si Çinli 4 kişi öldü
Dünya

Karaçi'de patlama! 2'si Çinli 4 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Karaçi Üniversitesi'nde bir araçta yaşandığı belirtilen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:13:00 - 2022-04-26 14:16:40

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Karaçi Üniversitesi'nde bir araçta yaşandığı belirtilen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Karaçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Patlamaya araç içerisine yerleştirilmiş bombanın neden olduğu tahmin edilirken Pakistan medyasında ölenlerde 2'sinin Çin vatandaşı olduğu açıklandı.

Kaynak: Mepa News

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