Karaçi'de patlama! 2'si Çinli 4 kişi öldü
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Karaçi Üniversitesi'nde bir araçta yaşandığı belirtilen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Karaçi Üniversitesi'nde bir araçta yaşandığı belirtilen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Karaçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Patlamaya araç içerisine yerleştirilmiş bombanın neden olduğu tahmin edilirken Pakistan medyasında ölenlerde 2'sinin Çin vatandaşı olduğu açıklandı.
Kaynak: Mepa News