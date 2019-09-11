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Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü

Karaca, "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülüne layık görüldü

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü

İSTANBUL (AA) - Karaca, "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülü aldı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerinde sunduğu ürünleriyle yaşamlara değer katan Karaca, pazarlama, perakende ve tasarım alanında aldığı çok sayıdaki ödüle bir yenisini ekledi.

Türkiye Araştırmacılar Derneği, "Baykuş Ödülleri" ile her yıl başarılı araştırma projelerini ödüllendiriyor. "Baykuş Ödülleri", aynı zamanda araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirerek başarılı iş ortaklıklarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki "Baykuş Ödülleri"ne Karaca da "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle katıldı. Proje, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülüne layık görüldü.

Evde geçirilen zamanın önemine değinen proje, Türk kültüründe ailece yemek sofralarında vakit geçirmenin, hem yemeği hem uzun sohbetlerle hayatı paylaşmanın kıymetini ön plana çıkarıyor.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
  1. karaca

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