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Karacasu’da berber ve kuaförlere koronavirüs testi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan berber ve kuaför salonunda çalışan personele koronavirüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:04:58 -
Karacasu’da berber ve kuaförlere koronavirüs testi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan berber ve kuaför salonunda çalışan personele koronavirüs testi yapıldı. Karacasulu berber ve kuaförlerin testi negatif çıktı.


Tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki berber ve kuaförlerin faaliyetleri geçici bir süre sonlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerine tekrar başlayan berber ve kuaförlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karacasu’da da vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak adına berber ve kuaför salonları çalışanlarına koronavirüs testi uygulandı.


Sevindiren haber geldi


Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede bulunan berber ve kuaför salonunun tüm çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Bugün 1’i ilçe merkezimizde, 9’u mahallerimizde olmak üzere toplam 10 berber ve kuaför dükkanındaki 12 çalışanın da covid-19 testleri negatif sonuçlanmış olup pazar günü testleri yapılmış olanlarla birlikte ilçemizdeki toplam 27 berber ve kuaför dükkanındaki 38 çalışanın covid-19 testleri negatif sonuçlarla tamamlanmıştır."

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