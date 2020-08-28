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Aktüel Karacahisar Kalesi ve çevresinde arkeolojik kazı devam ediyor
Aktüel

Karacahisar Kalesi ve çevresinde arkeolojik kazı devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektöri Prof. Dr. Fuat Erdal: - "Karacahisar Kalesi, kuruluş dönemi Osmanlı arkeolojisi açısından en ciddi kazı alanlarından biri. Üniversite olarak bütün imkanlarımızla bu kazıyı destekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:07:57 -
Karacahisar Kalesi ve çevresinde arkeolojik kazı devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Osman Gazi tarafından 1288'de Doğu Romalılardan (Bizans) fethedilip 1299'da ilk hutbenin okutulduğu, ilk sikkenin basıldığı Karacahisar Kalesi'nde Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından 20 Temmuz'da başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AÜ iş birliğiyle AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, görevli akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kazı Başkanı Yılmazyaşar'dan Karacahisar Kalesi hakkında brifing alan Rektör Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihi bakımından önemli olan ve Osmanlı Beyliğinin kurulduğu kaleyi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Karacahisar Kalesi'nin, AÜ'nün öğretim görevlilere tarafından kazılmasının gurur verici olduğunu anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Tarihi kazılar doğru bilgiyi ortaya çıkarmak için çok önemli. Kendi tarihimizle ilgili bir kazı alanı burası. Karacahisar Kalesi, kuruluş dönemi Osmanlı arkeolojisi açısından en ciddi kazı alanlarından biri. Üniversite olarak bütün imkanlarımızla bu kazıyı destekliyoruz. Karacahisar Kalesi kazısının ortaya çıkartacağı önemli buluşlarla sonlanması çok önemli. Arkadaşlarımız burada tarihi arşivlerden de destek alarak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Burada tam bir bilimsel çalışma yapılıyor. Karacahisar Kalesi tarihi 1299'a kadar giden ve Osmanlı'nın kuruluşu için ilk hutbenin okunduğu bir yer."

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