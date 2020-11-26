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Aktüel Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Bölgedeki kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:18:50 -
Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü. Gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.

Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.

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