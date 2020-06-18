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Karabük'teki Kovid-19 karantinası genişletildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:46:45 -
Karabük'teki Kovid-19 karantinası genişletildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta uygulanan karantina genişletildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta uygulanan karantinanın genişletilmesi kararı alındı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilen Beşgöz Sokak'a ilave olarak adı geçen sokağa çıkan tüm yollar ile aynı mahalleye bağlı Çağlayan Caddesi'nin 19 Haziran 2020'den itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

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