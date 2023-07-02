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Yerel Karabük'te zincirleme trafik kazası
Yerel

Karabük'te zincirleme trafik kazası

Yeniakit Publisher
2023-07-02 04:02:00 -
Karabük'te zincirleme trafik kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Emek kavşağında meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden, F.K. idaresindeki 78 S 9002 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle Emek kavşağında kırımızı ışıkta bekleyen 34 FY 7459 ve 34 EFN 291 plakalı otomobiller ile 78 AAC 909 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, minibüsteki yolculardan M.Y, T.K. ve Y.K. ile diğer araçlardaki B.G. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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