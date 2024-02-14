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Gündem Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Gündem

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 14:19:00 -
Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere 1 kişi öldü 4 kişi ağır yaralandı.

34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi.

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