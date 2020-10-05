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Aktüel Karabük'te suç örgütü operasyonu
Aktüel

Karabük'te suç örgütü operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:56:40 -
Karabük'te suç örgütü operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yağma ve tefecilik yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun, faizle borç para verdikleri kişiler üzerinde baskı kurduğu, yağma ve tefecilik olaylarına karıştıkları yönünde şikayet üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonda G. K., A.İ. ve E. S. yakalandı.

"Tefecilik, yağma ve tehdit" suçlarından gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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