Karabük’te KÖYDES toplantısı yapıldı

Karabük’te, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Uygulamaları Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilçe kaymakamları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile KÖYDES Koordinasyon Birimi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında 2020 yılında ilçeler bazında merkez ilçeye 4 milyon 673 bin 50 lira, Eflani ilçesine 4 milyon 789 bin 614 lira, Eskipazar ilçesine 3 milyon 652 bin 718 lira, Ovacık ilçesine 3 milyon 422 bin 880 lira, Safranbolu ilçesine 5 milyon 368 bin 850 lira, Yenice ilçesine 3 milyon 828 bin 577 lira olmak üzere toplam 25 milyon 735 bin 689 lira ödenek tahsis edilirken, tahsis edilen bu ödeneğin projeler itibariyle dağılımı yapılarak 2020 yılı KÖYDES programı belirlendi.

Toplantı KÖYDES projesi kapsamında ilçelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili kaymakamlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından Vali Gürel’e bilgi verilmesi ile sona erdi.