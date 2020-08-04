  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:45:17 -
Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Zonguldak kara yolunda ilerleyen N.D'nin kullandığı 67 ABH 371 plakalı kamyon, Sanayi kavşağı yakınlarında yol kenarında yürüyen Şinasi Kocakaya'ya (51) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kocakaya, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kocakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şinasi Kocakaya'nın ilçede imamlık yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı