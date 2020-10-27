Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal kesiminde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Ö, K.M, E.D. ve S.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan jeneratör, delici-kırıcı matkap, baretler, motorlu makara, su tahliye dalgıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.