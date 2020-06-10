Karabük’te iki köy karantinaya alındı

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı iki köyde korona virüs (Covid-19) vakası çıkması nedeniyle iki köy 14 gün karantinaya alındı. Kentte vaka sayısı ise 11’e yükseldi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Soğucak ve Kutluören köyleri ile mahallelerinde korona virüs vakası çıktığı belirtildi. Soğucak köyünde 2, Kutluören köyünde 3 vakanın çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli kararıyla, ilçemiz Soğucak köyünde 2 adet Covid-19 vakası ve Kutluören köyünde 3 adet Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla; ilçemiz Soğucak köyü, Kutluören köyü ve bu köylere bağlı tüm mahallelerimizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 10.06.2020 tarihinden itibaren giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istinai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Virüsü İstanbul’dan gelen bir kişinin köye bulaştırdığı öğrenildi.