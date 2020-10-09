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Aktüel Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:37:33 -
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen M.U. (43) yönetimindeki 67 EH 520 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.K. (37) idaresindeki 78 AP 498 plakalı otomobil ile Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan G. K. (40) ve F. N. K. (5) yaralandı.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer bir kazada ise S.A'nın (26) kullandığı 78 DA 959 plakalı özel halk otobüsü ile D.Ç. (41) idaresindeki 54 SD 229 plakalı otomobil, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi PTT kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Y.A. (31) yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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